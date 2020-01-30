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15:59 30.01.2020

Переход в ВСУ на новые сержантские звания должен состояться до конца сентября

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Переход в ВСУ на новые сержантские звания должен состояться до конца сентября

Переход в Вооруженных силах Украины на новые сержантские звания должен состояться до конца сентября

"Вообще рассчитываем до конца сентября. То есть уже осенью этого года должны быть сделаны хотя бы какие-то базовые элементы. И после этого мы должны подвести итоги, что получилось, а что нет, что нужно усовершенствовать", - сказала координатор реформы сержантского состава от Проектного офиса реформ Министерства обороны Украины Инна Шевчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она сообщила, что должен также состояться переход для выплаты денежного обеспечения по формуле привязки к воинскому званию, а не к должности, по примеру стран НАТО.

"У нас должен быть подготовлен драфт изменений в постановление, так как денежное обеспечение регулируется постановлением (Кабмина - ИФ). Министр обороны поставил срок четыре недели: во время совещания на прошлой неделе он приказал через четыре недели подготовить ему предложения", - добавила Шевчук.

Она пояснила, что поскольку это постановление касается всех сил и структур, входящих в сектор безопасности и обороны, это будет длительный процесс. В то же время она высказала надежду на то, что переход состоится как можно быстрее, и отметила возможность поднять вопрос относительно того, должны ли в каждой структуре силового блока быть армейские воинские звания.

"Здесь будет сложный момент. Но надеемся, что мы его сможем как можно быстрее пройти и вообще поднять вопрос относительно того, в каждой ли структуре силового блока должны быть армейские воинские звания. Поскольку, возможно, в определенной структуре может быть специальное звание", - объяснила Шевчук.

По ее словам, после принятия закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)" в Министерстве обороны и Генеральном штабе создана совместная рабочая группа, и разработана дорожная карта по изменениям.

"Потому что этот закон на самом деле касается не только изменения названий званий, а вообще самого подхода к построению сержантского корпуса. Это касается, например, социального обеспечения и начисления денежного обеспечения. Трансформируется вся система полностью. Это тоже длительный процесс, но сейчас он больше активизировался", - отметила Шевчук.


Полный текст интервью с Шевчук будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #всу #звания
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