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14:49 30.01.2020

Ермак ожидает, что визит Помпео в Киев станет очередным продвижением в развитии отношений Украины и США

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Ермак ожидает, что визит Помпео в Киев станет очередным продвижением в развитии отношений Украины и США

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ожидает, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Киев принесет только положительные результаты.

"Мы с большим оптимизмом ждем этой встречи. Я думаю, что она станет очередным продвижением в развитии украинско-американских отношений", - сказал он на встрече с журналистами в четверг.

Ермак подчеркнул, что из США поступают сигналы только о том, что там с уважением относятся к позиции президента Украины Владимира Зеленского и руководства украинского государства.

"Я думаю, что наш ждет эра абсолютно новых отношений с США. Поэтому мы готовимся к встрече. Думаю, что завтра будет очень позитивный результативный разговор", - указал он.

Ермак также отметил, что американская сторона высоко оценила позицию Украины по ситуации с катастрофой самолета МАУ в Тегеране, что стало примером эффективной слаженной совместной работы двух стран.

"Украина показала себя как самостоятельная страна, со своей позицией, с сильными специалистами, и признание Ираном своей вины было результатом нахождения там наших специалистов и поддержки зарубежных партнеров", - считает он.

Как сообщалось, Помпео посетит Украину с визитом 30-31 января.

Теги: #помпео #сша #ермак #визит
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