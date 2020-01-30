События

14:39 30.01.2020

Украинские пограничники задержали мужчину, который вез в ОРДО самурайский меч

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Украинские пограничники задержали мужчину, который вез в ОРДО самурайский меч

На КПВВ "Новотроицкое", расположенном на линии разграничения в Донецкой области, пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти на оккупированную территорию японский меч.

"Холодное оружие, характерное для японских самураев, вез в багажнике автомобиля "ВАЗ" человек, который ехал на временно оккупированную территорию Украины", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

После обнаружения оружия, меч и его владельца передали правоохранителям. В территориальном подразделении Нацполиции зарегистрировали сообщение о признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Проводятся процессуальные действия.

Теги: #ордло #пограничники
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