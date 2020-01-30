В Запорожье активисту ночью сожгли автомобиль

Полицейские устанавливают лиц, повредивших автомобиль активиста в Запорожье в ночь на четверг, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"В Днепровском районе сгорел автомобиль, которым пользовался местный активист. Пострадавших нет. По данному факту возбуждено уголовное производство. Раскрытие и расследование преступления находится на контроле руководства полиции Запорожской области", - говорится в сообщении.

Информация о том, что во дворе дома по улице Штурмовой горит автомобиль, поступило в Днепровский отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области около 4:00 30 января. На место прибыло руководство, следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники ГСЧС, которые ликвидировали пожар.

"В настоящее время полицейские проводят ряд оперативно-розыскных и следственных действий для установления лиц, причастных к совершению преступления. Раскрытие и расследование уголовного производства находится на контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Полиция приложит максимальные усилия, чтобы раскрыть это дерзкое преступление", - отметил и.о. начальника Днепровского отдела полиции Владимир Мателега.

По этому факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Имя активиста правоохранители не сообщают.

По данным местных СМИ, недоброжелатели подожгли автомобиль Volkswagen В6 запорожского активиста и волонтера Андрея Лукина, после чего он записал видеообращение с просьбой о помощи, заявив, что поджигатели лишили его средства передвижения, на котором он осуществлял свою журналистскую и волонтерскую деятельность. Автомобиль сгорел дотла.