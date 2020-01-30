В ГАСИ отстранены 6 чиновников на время дисциплинарных производств

Шесть чиновников Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) отстранены от исполнения служебных обязанностей на время дисциплинарного производства.

"И.о. главы государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Елена Костенко отстраняет с 30 января 2020 года от исполнения служебных обязанностей шестерых должностных лиц и поручает открыть дисциплинарные производства против них", – говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Так, согласно приказу №194 отстранены директор департамента госархстройконтроля и надзора Строкач О.С., главные инспекторы и директор департамента разрешительных процедур Тимошенко С.О., Денисовец М.В. и Старущенко Я.В., директор департамента нормативно-правового обеспечения Шевченко С.В и начальник отдела методологии ведения и администрирования единого реестра Цибульский М.Г.

"Дисциплинарной комиссии поручено принять необходимые меры для определения наличия степени вины, характера и тяжести дисциплинарных проступков, совершенных указанными госслужащими", – указано в сообщении.

По данным пресс-службы, основанием для отстранения чиновников стали поручение премьер-министра Алексея Гончарука, внутренние справки и служебные записки, в том числе от главного специалиста по вопросам предотвращения и выявления коррупции ГАСИ, многочисленные жалобы общественности и застройщиков.

Ранее ГАСИ планировала создать совещательную комиссию для рассмотрения вопросов, связанных с реализацией полномочий органа в выдаче разрешительных документов

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать ГАСИ в случае выявления в структуре каких-либо схем.

Правительство в конце декабря 2019 года отменило распоряжение о назначении Александра Строкача временно исполняющим обязанности главы ГАСИ и назначило на соответствующую должность Елену Костенко, которая стала первым заместителем главы инспекции.