События

11:55 30.01.2020

Ассоциация операторов внешней рекламы требует привлечь к ответственности лиц, разместивших пророссийскую рекламу в Киеве

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Ассоциация операторов внешней рекламы заявила о своем возмущении в связи с незаконным использованием билбордов для размещения пророссийской рекламы в Киеве.

"Сюжет сепаратистского характера никогда бы не прошел согласование владельцев рекламных конструкций", - указывается в заявлении Ассоциации.

Подчеркивается, что демонтированные утром 30 января борды были размещены без ведома и согласия владельцев конструкций.

"Как только стало известно о "самозаклейке" возмутительной рекламы - операторы демонтировали несанкционированную рекламу. Владельцы рекламных конструкции, пострадавшие в результате мошеннических действий злоумышленников, обратились касательно этого позорного инцидента в полицию и надеются на расследование и привлечение виновных к наказанию", - заявляет Ассоциация.

Как сообщалось, в ночь с 29 на 30 января в Киеве появились билборды с фотографией бизнесмена и надписью "Россия – наш главный стратегический партнер" на русском языке.

По адресам размещения незаконной рекламы выехали патрули и следственно-оперативные группы. Сотрудники Управления по вопросам рекламы Киевской городской госадминистрации и КП "Киевреклама" демонтировали 9 наклеек на 5 билбордах.

Теги: #рф #билборд
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