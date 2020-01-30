НАБУ задержало трех человек, предложивших взятку в $5 млн главе ФГИ за назначение директора ОПЗ

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали трех человек, которые пытались дать взятку в размере $5 млн главе Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Дмитрию Сенниченко.

"Следствием установлено, что осенью 2019 года указанные лица предложили главе ФГИ 5 млн долларов США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенного лица и содействие в осуществлении хозяйственной деятельности с указанным предприятием", - сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что расследование было начато в ноябре 2019 года по заявлению главы ФГИ.

Злоумышленники были задержаны непосредственно после предоставления первой части неправомерной выгоды в размере $50 тыс.

Согласно размещенному САП и НАБУ видео, предполагалось после назначения директора Валерия возобновить работу ОПЗ по давальческой схеме с компанией "ВЭК". "Готовы за админ.ресурс производить оплату 5 млн до США в год", – говорится в скане переписки, инициированной знакомым главы ФГИ Сергеем.

Собственником частных компаний правоохранители называют Виталия, который помимо "ВЭК" упоминает также компанию "Нира".

На данный момент решается вопрос о сообщении о подозрении по ст. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, ООО "Всеукраинская Энерго Компания" (ВЭК) ВЭК выиграла конкурс по использованию мощностей ОПЗ для переработки газа в минудобрения на давальческих условиях в декабре 2017 года. Однако 30 апреля 2018 года ОПЗ был полностью остановлен из-за нарушений давальцем договора с "Укртрансгазом". Хозсуд Киева осенью 2018 года обязал ВЭК оплатить "Укртрансгазу" задолженность на сумму более 400 млн грн.

Согласно госреестру, владельцами "ВЭК" в равных долях указаны Виталий Колесников и Зоя Пржедецкая.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 24 января согласовал назначение исполняющим обязанности председателя правления ОПЗ владельца торговой марки "Два Гуся" Николая Синицы, который ранее возглавлял ГП "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие".

ПАО "Одесский припортовый завод" выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

После остановки в апреле 2018 года ОПЗ простаивал до августа 2019 года, когда завод возобновил работу, отобрав по конкурсу нового давальца – ООО "Агро Газ Трейдинг" и запустив один агрегат аммиака и два агрегата карбамида. Этот договор в результате продления в конце прошлого года действует до 30 апреля 2020 года.

ОПЗ называет работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд грн.

Сенниченко поручил набсовету ОПЗ не позднее середины января 2020 года объявить открытый конкурс на поставщика газа для предприятия. По его словам, подготовка к приватизации ОПЗ продолжается согласно графику, который предполагает приватизационный конкурс в 2020 году.