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11:30 30.01.2020

Генпрокурор сомневается в создании совместной с США следственной группы по расследованию фактов слежки за Йованович

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Генпрокурор сомневается в создании совместной с США следственной группы по расследованию фактов слежки за Йованович

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сомневается, что в деле о возможной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович будет создана совместная группа украинских и американских правоохранителей.

"Пока нет общей следственной группы между американской и украинской сторонами, но, как показывает практика, американская сторона и не настроена на то, чтобы создавать такие совместные следственные группы. По крайней мере, я не помню, чтобы такая практика существовала вообще. То есть, пока такой группы нет и, думаю, что не будет ", - сказал Рябошапка в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Генпрокурор отметил, что в данном случае каждая из сторон проводит свое собственное расследование.

"В Украину приехала группа специалистов США, которые, собственно, занимаются этим расследованием. Кроме того, работают специалисты службы безопасности посольства. Они проводят собственное расследование", - рассказал он.

Руководитель ведомства не уточнил, завершили ли американские специалисты свою работу в Украине к настоящему моменту.

"Полиция проводит расследование с украинской стороны, пытаясь установить, кто мог следить за послом", - добавил Рябошапка.

Как сообщалось, Йованович занимала пост посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года. По сообщению газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отозвал Йованович на фоне жалоб его сторонников, в том числе президентского адвоката Рудольфа Джулиани, на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента от Демократической партии Джозефа Байдена.

Позже комитет по разведке Палаты представителей Сената США опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции в Украине посла США Мари Йованович за ней якобы осуществлялась незаконная слежка, и было возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

16 января в МВД Украины заявили, что приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке на территории Украины за Йованович, а после их исследования Нацполиция открыла уголовные производства по этому поводу.


Полный текст интервью с Рябошапкой будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #йованович #сша #рябошапка #генпрокуратура
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