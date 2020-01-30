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11:07 30.01.2020

Адвокат украинских моряков называет "процессуальным крючком" приостановку их дела РФ, настаивает на прекращении

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Адвокат украинских моряков называет "процессуальным крючком" приостановку их дела РФ, настаивает на прекращении

Расследование уголовного дела задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года украинских моряков приостановлено в связи с невозможностью их приезда в Россию, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат обвиняемых Николай Полозов.

"Расследование приостановлено по основаниям п. 3 ч.1 статьи 208 УПК РФ, в которой отмечается, что местонахождение обвиняемого известно, но его участие в следственных действиях не представляется возможным", - сказал он.

Полозов отметил, что согласно постановлению следователя, с которым он ознакомился, моряки находятся в Украине, однако им не рекомендован выезд в РФ.

Решение следствия о приостановлении дела, защитник назвал "процессуальным крючком".

"Подобное решение следствия неприемлемо. Это такой процессуальный крючок, когда дело может быть возобновлено в любой момент и моряки объявлены в розыск, так как они остаются в статусе обвиняемых. Мы будем прорабатывать линию защиты с целью добиться прекращения дела", - сказал адвокат.

Также Полозов сообщил, что постановление следователя о приостановлении расследования в ближайшее время будет обжаловано в Генпрокуратуру, а при необходимости и в суд.

Теги: #рф #полозов #суд #моряки
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