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10:43 30.01.2020

Период с 2020 по 2024 годы может стать самым жарким пятилетием за всю историю наблюдений - Британская метеорологическая служба

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Период с 2020 по 2024 годы может стать самым жарким пятилетием за всю историю наблюдений - Британская метеорологическая служба

Период с 2020 по 2024 годы грозит стать самым жарким пятилетием в мировых масштабах за все время наблюдений, сообщает в четверг телеканал Sky news со ссылкой на данные Британской метеорологической службе.

Так, эксперты полагают, что средние температуры за эти пять лет будут на 1,15 - 1,46 градусов по Цельсию выше, нежели у температур в доиндустриальный период человечества.

В то же время, напоминает Sky news, предыдущие пять лет также считаются самыми жаркими с момента начала наблюдений - в среднем на 1,09 градусов по Цельсию выше прежних показателей.

При этом, отмечает телеканал, ученые предупреждают, что рост мировых температур необходимо сдержать в пределах 1,5 градусов по Цельсию - нормы, предписанной Парижским соглашением по климату от 2015 года.

"Если исключить вероятность масштабной вулканической активности, эти предсказания показывают, что мы стремительно приближаемся к точке, когда мы увидим временные переходы глобальных температур за отметку в 1,5 градусов по Цельсию ", - цитирует телеканал слова ответственного за долгосрочные прогнозы в Британской метеорологической службе Адама Шейфа.

Также в службе отметили, что ввиду продолжающегося потепления на Земле "окно возможностей сужается" для реагирования на эту ситуацию. Отмечается, что потепление, в первую очередь, будет затрагивать северные районы Европы, Азии и Северной Америки, а также Северную Атлантику.

Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года после выполнения условия о его ратификации 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов.

Однако президент США Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из этого соглашения, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

В декабре прошлого года в Мадриде состоялась конференция ООН по изменению климата. Участники конференции после споров и нескольких безуспешных попыток, в конце концов, согласовали финальный документ. В итоговом заявлении они призвали государства принимать меры для выполнения условий Парижского соглашения по климату от 2015 года, однако конкретных мер и шагов в этом документе не прописано.

Теги: #погода #прогноз
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