События

07:57 30.01.2020

В Лисичанске в результате непогоды обесточены три насосные станции, без воды остались 23 тыс.

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В Лисичанске (Луганская обл.) в результате непогоды обесточены три насосные станции, без воды остались 23 тыс. человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь на 30 января в Лисичанске из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения остались 23 тыс. абонентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановительным работами привлечено коммунальное предприятие "Лисичанскводоканал". Котельные работают в штатном режиме.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 1 тыс. 122 работника и 835 единиц техники.

 

Теги: #насосные_станции #украина #луганская_область
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