В Украине в результате непогоды обесточены более 300 населенных пунктов

В Украине в результате непогоды в ночь на 30 января обесточены 397 населенных пунктов, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь на 30 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях, а именно: Полтавская - 201, Черниговская - 88, Сумская - 72, Кировоградская - 10, Донецкая - 10 Черкасская - 8, Днепропетровская - 6 и Запорожская – 2", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.