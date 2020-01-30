С ночи в Киеве работает более 200 единиц снегоуборочной техники

В Киеве работает более 200 единиц снегоуборочной техники, сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

"Ночью и утром на дорогах и тротуарах столицы работает 229 единицы снегоуборочной и 33 единицы дополнительной техники. Активно применяем технологию обработки улиц жидкими хлоридами. Это экономит использование соли, покрытие дольше остается устойчивым к образованию гололеда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 194 дорожника в составе 30 бригад ручной уборки обрабатывают остановки, лестницы, узкие тротуары.

"Осадки прогнозируют в четверг. "Киевавтодор" готов к снегопадам. Есть 418 единиц снегоуборочной техники", - отметили в корпорации.