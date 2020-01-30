События

07:29 30.01.2020

С ночи в Киеве работает более 200 единиц снегоуборочной техники

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В Киеве работает более 200 единиц снегоуборочной техники, сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

"Ночью и утром на дорогах и тротуарах столицы работает 229 единицы снегоуборочной и 33 единицы дополнительной техники. Активно применяем технологию обработки улиц жидкими хлоридами. Это экономит использование соли, покрытие дольше остается устойчивым к образованию гололеда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 194 дорожника в составе 30 бригад ручной уборки обрабатывают остановки, лестницы, узкие тротуары.

"Осадки прогнозируют в четверг. "Киевавтодор" готов к снегопадам. Есть 418 единиц снегоуборочной техники", - отметили в корпорации.

Теги: #киев #техника #непогода #украина
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