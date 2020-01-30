На Южном мосту в Киеве 1-2 февраля частично ограничат движение транспорта

На Южном мосту в Киеве с вечера 31 января и в течении 1-2 февраля частично ограничат движение транспорта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С 22:00 31 января до 5:00 2 февраля на Южном мосту частично ограничат движение транспорта. Как информируют в корпорации "Киевавтодор", на эстакаде Южного моста вышла из строя обойма одного из старых деформационных швов. Поэтому на сооружении будут проведены противоаварийные работы. Их будут выполнять в направлении Правого берега", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы продлятся на предстоящих выходных, поэтому дорожники меньше будут влиять на трафик.