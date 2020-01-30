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04:41 30.01.2020

Парламент Эстонии одобрил проект пенсионной реформы и по доверию правительству

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Парламент Эстонии на заседании одобрил законопроект пенсионной реформы и выразил тем самым доверие правительству.

За законопроект о пенсионной реформе и увязанному с ним вопросу о доверии правительству после многочисленных дебатов проголосовали 56 депутатов, против были 45. Всего в парламенте 101 народный избранник.

Целью пенсионной реформы является перевод обязательной накопительной пенсии (второй пенсионной ступени) на добровольную основу.

"Законопроектом о накопительной пенсии и связанным с ним пакетом поправок к другим сопутствующим законам правительство претворяет в жизнь обещание реформировать вторую ступень накопительной пенсии", - отметил глава правительства Юри Ратас (Juri Ratas).

В случае, если пенсионная реформа вступит в силу, то присоединение ко второй ступени пенсионного страхования или выход из нее станет добровольным для всех.

При достижении пенсионного возраста каждый сам решает: изымать все накопленные средства сразу, по частям или сделать пенсию пожизненной, когда деньги делятся на годы из расчета средней продолжительности жизни.

Оппозиционные партии, ряд политиков и общественных деятелей, в том числе канцлер права Юлле Мадизе (Ulle Madise) высказались против такой реформы и потому правительство на чрезвычайном заседании 27 января решило увязать голосование по законопроекту о пенсиях и связанному с ним пакету ряда других сопутствующих законов с голосованием по доверию кабинету министров.

Теги: #пенсия #эстония #парламент #реформа
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