В китайской провинции Хубэй выявлено за сутки более 1 тыс. больных новой пневмонией и 37 смертельных случаев - власти

За истекшие сутки в китайской провинции Хубэй зарегистрировано 1 тыс. 32 случая заболевания и 37 случаев летального исхода в результате распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, сообщили местные власти.

На административный центр провинции город Ухань приходится 356 вновь выявленных заболевших и 25 скончавшихся в результате болезни.

Всего со времени вспышки заболевания в декабре прошлого года в Хубэе, который является его эпицентром, зафиксировано 4 тыс. 586 больных (2 тыс. 261 - в Ухане), жертвами нового коронавируса стали 162 человека (129 - в Ухане), после прохождения курса лечения и выздоровления из медучреждений выписаны 90 человек, отмечается в сообщении.

По состоянию на 00:00 по местному времени, в больницах провинции находятся 4 тыс. 334 больных новой пневмонией, более 26,6 тыс. человек находятся под наблюдением врачей с подозрением на заболевание.