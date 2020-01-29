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20:20 29.01.2020

Офис подразделения противодействия наркопреступности США откроется в Украине летом

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Офис подразделения противодействия наркопреступности США откроется в Украине летом

Летом в Украине ожидается открытие Офиса подразделения противодействия наркопреступности США (DEA), сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины по итогам встречи главы ведомства Арсена Авакова с заместителем Государственного секретаря США по вопросам программ Бюро INL в Европе и Азии Джорганом Эндрюсом.

"Уже летом ожидается открытие представительства Офиса DEA по противодействию наркопреступности, что позволит украинским специалистам присоединиться к команде по противодействию международной наркопреступности. Арсен Аваков отметил, что сейчас идет работа над программой противодействия мелкой наркоторговле на улицах страны", - указывается в сообщении.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в свою очередь подчеркнул, что открытие Офиса DEA в Украине позволит Национальной полиции более эффективно бороться с оборотом наркотиков.

"Наше сотрудничество должно быть построено на открытости и откровенности. Ведь только так мы достигнем желаемого результата. Открытие отдельного офиса в Украине - это результат нашей совместной работы. И на самом деле демонстрирует уверенность международных партнеров в профессионализме украинской полиции", - подчеркнул Клименко.

Теги: #сша #наркопреступность
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