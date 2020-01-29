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19:58 29.01.2020

Киевская обладминистрация сообщила о подготовке программы по улучшению ж/д перевозок

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Киевская обладминистрация сообщила о подготовке программы по улучшению ж/д перевозок

Глава Киевской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Чернышов обсудил с руководителем регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АТ "Укрзализныця" Григорием Бевзом пути улучшения железнодорожного сообщения в области, сообщила пресс-служба ОГА.

"Наша цель – сделать междугородное железнодорожное сообщение удобным, безопасным и скоростным. Проект качественного междугородного сообщения должен стать национальным", - сказал на встрече Черныш.

Как отмечается в пресс-релизе, размещенном в соцсети Фейсбук, разработка и реализация пилотного проекта по созданию пригородных электропоездов повышенного комфорта для пассажиров Киевской области – в приоритете.

"Для реализации проекта на этом этапе рассматриваются три основных направления: Киев-Фастов, Киев – Белая Церковь, Киев – Мироновка", - отмечается в сообщении.

Проект предусматривает замену подвижного состава пригородных поездов. "Старые вагоны должны заменить комфортные электропоезда с современным кондиционированием и отоплением, мягкими местами для сидения, приспособленные для людей с ограниченными возможностями", - сообщила пресс-служба.

В настоящее время ведется подготовительная работа. Готовится программа, которая будет презентована в Министерстве финансов и Министерстве инфраструктуры.

Теги: #киев #жд #область
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