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19:45 29.01.2020

Джулиани пообещал представить доказательства покушения на экс-генпрокурора Украины Шокина

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Джулиани пообещал представить доказательства покушения на экс-генпрокурора Украины Шокина

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани анонсировал публикацию доказательств, которые должны подтвердить покушение на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

"Сегодня Common Sense опубликует медицинское заключение, подтверждающее, что была попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена-Порошенко Виктора Шокина", - написал Джулиани на своей странице в Twitter.

"Виктору поставил диагноз всемирно известный австрийский доктор, который подтверждает, что его чуть не убили", - подчеркнул он.

Как сообщалось, покушение на Шокина произошло 2 ноября 2015 года. Его рабочий кабинет в здании Генеральной прокуратуры Украины около 10 часов вечера обстрелял снайпер. 3 ноября главный военный прокурор Украины, замгенпрокурора Анатолий Матиос подтвердил, что Шокин продолжает выполнять свои обязанности генерального прокурора.

29 января 2020 года Шокин обратился в Государственного бюро расследований с требованием открыть уголовное производство в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена за незаконное влияние на него, как на генпрокурора Украины. Он заявил, что согласился покинуть пост генпрокурора Украины вследствие давления Байдена.

"В течение последних месяцев 2015 года и первых 2016 года Джозеф Байден, используя свое служебное положение, несколько раз лично прибывал в Украину с официальными визитами, преследуя цель проведения с руководителями государства переговоров по моему устранению с занимаемой должности и, как следствие, свертывания объективного расследования уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited (Кипр), в том числе сына указанного высокопоставленного должностного лица", – пишет Шокин в заявлении.

По словам экс-генпрокурора, Байден требовал уволить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.

Теги: #покушение #шокин
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