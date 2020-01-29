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19:43 29.01.2020

Странам следует выполнять рекомендации ВОЗ по коронавирусу даже при отсутствии случаев заражения

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Странам следует выполнять рекомендации ВОЗ по коронавирусу даже при отсутствии случаев заражения

Глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в среду заявила, что все страны должны придерживаться одинаковых рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса вне зависимости от того, зафиксированы ли случаи заражения им на их территории.

"Наше руководство (по действиям для борьбы с распространением вируса - ИФ) одинаковое для всех стран. И мы его предоставляем для того, чтобы иметь возможность быстро выявлять случаи, и при их выявлении изолировать и лечить пациентов", - сказала Ван Керкхове, отвечая на вопрос "Интерфакса" о наличии особых рекомендаций для стран, где пока не выявлено случаев заражения.

Выступая на пресс-конференции в Женеве, она также указала на необходимость ограничения возможностей передачи вируса от человека человеку не только внутри медицинских учреждениях, но и при ежедневном контакте, например, в семье.

Кроме того, по ее словам, необходимо, чтобы "правительства, министерства и СМИ сообщали ответственно о рисках" заболевания, а также не допускали распространения дезинформации.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано 6078 случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели.

Таким образом, по числу заболевших в Китае новый коронавирус уже превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 гг. Тогда на территории материкового Китая было зафиксировано 5327 случаев заболевания.

Теги: #коронавирус #воз #рекомендации
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