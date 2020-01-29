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19:33 29.01.2020

СБУ блокировала в Киеве работу "ботофермы", организованной гражданами РФ, которая рассылала анонимки о минировании

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СБУ блокировала в Киеве работу "ботофермы", организованной гражданами РФ, которая рассылала анонимки о минировании

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "ботофермы", организованной гражданами РФ и переселенцами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщается на сайте спецслужбы в среду.

По данным Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, группировка имела более 500 активных аккаунтов.

"Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников. Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам за распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

"Ботоферму" также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов.

Злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и т.п.

Во время обыска по месту расположения "ботофермы" в арендованном офисе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

В настоящее время ведутся процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности.

Теги: #рф #сбу #ботоферма
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