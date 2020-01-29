В Запорожской области зафиксирована вторая с начала года смерть от гриппа

51-летняя жительница Запорожского района Запорожской области умерла в областной инфекционной больнице Запорожья от гриппа и его последствий.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Запорожском лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины, это стала вторая смерть от гриппа в области с начала года.

По словам директора центра Романа Терехова, женщина поступила в областную инфекционную больницу на восьмой день после начала заболевания, а до этого лечилась дома самостоятельно и к врачам не обращалась. На момент госпитализации у нее была обнаружена пневмония, возникшая в результате осложнения гриппа.

"Диагноз – клинический грипп, двусторонняя негоспитальная пневмония. Больная поступила в областную инфекционную больницу в тяжелом состоянии, сразу проводились, начали проводиться, реанимационные мероприятия. Но, несмотря на все усилия медиков, жизнь больной спасти не удалось" - рассказал Терехов.

Медики лабораторного центра отмечают, что в большинстве случаев причиной смерти от гриппа становится самолечение и позднее обращение к врачу.