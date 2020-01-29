Боевики на Донбассе продолжают применение запрещенных Минскими соглашениями вооружений – штаб ООС

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе провели 6 обстрелов, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики провели обстрелы позиций Объединенных сил под Марьинкой, и в районе населенного пункта Пески. Оба раза боевики применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики нарушили режим прекращения огня четыре раза. Под Ореховым велся огонь из миномета калибра 120 мм. Под Новотошковским боевики открывали огонь трижды – из минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь из разрешенного оружия.

Пострадавших в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил нет.