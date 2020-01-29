С 1 апреля киевский метрополитен полностью откажется от использования жетонов, зеленые карточки будут еще действовать более года

С 1 апреля 2020 года в киевском метро перестанут действовать жетоны на проезд. Проект соответствующего распоряжения был обнародован на сайте Киевской городской госадминистрации (КГГА).

"Решение о переходе на е-билет и данное распоряжение предполагают, что жетоны будут работать до 31 марта", - отмечается в сообщении пресс-службы КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

В метрополитене рекомендуют потратить все имеющиеся жетоны до 31 марта. С 1 апреля одноразовые поездки будут осуществляться с помощью QR-билетов.

Поездки, записанные на зеленые карты метро, будут действительны до 31 марта 2021 года.

"Далее столица полностью переходит на е-билет, оператором которого определено КП "ГИВЦ (Главный информационно-вычислительный центр – ИФ)", - сообщают в метрополитене.