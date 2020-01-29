Канадская тренировочная миссия и Нацгвардия Украины определили направления сотрудничества в сфере киберзащиты

Представители канадской тренировочной миссии UNIFIER встретились в Киеве с офицерами управления связи и информатизации штаба Главного управления Национальной гвардии Украины (НГУ) для обсуждения сотрудничества в сфере связи, информационных систем и кибербезопасности.

"В ходе встречи были рассмотрены архитектура и возможные варианты построения телекоммуникационной (транспортной) сети, а также методы ее защиты. Также, канадские военные предоставили рекомендации по структуре подразделений, порядку подготовки и тренировок специалистов по киберзащите и программно-аппаратного обеспечения для использования подразделениями киберзащиты в повседневной деятельности", - сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Также стороны обсудили внедрение новой информационно-справочной системы с разграничением доступа к информации, которая будет включать в себя электронную библиотеку. Это позволит каждому военнослужащему Национальной гвардии получить дистанционный доступ к необходимому справочному и учебному материалу, где угодно и в любое время. Ожидается, что нововведение улучшит учебный процесс и в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений НГУ, и в других учебных заведениях Нацгвардии.

"В результате встречи были определены направления дальнейшего сотрудничества в сфере развития информационных систем и систем киберзащиты", - отмечается в сообщении.