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16:39 29.01.2020

USAID планирует продлить программу помощи пострадавшим в результате конфликта на Донбассе и расширить ее на 10 областей

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USAID планирует продлить программу помощи пострадавшим в результате конфликта на Донбассе и расширить ее на 10 областей

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует продлить программу помощи пострадавшим в результате конфликта на Донбассе CETA до июня 2021 года и расширить ее на 10 областей Украины.

"Второй этап проекта уже начался, он будет продлен до июня 2021 года. И второй этап будет фокусироваться на том, чтобы распространить программу CETA в Украине, по крайней мере, на 10 областей Украины, чтобы научить неправительственные организации, повысить их потенциал в предоставлении услуг по немедикализированной программе CETA для того, чтобы также подготовить более широкую, большую когорту консультантов и супервизоров из программы CETA", - сказала ведущий эксперт офиса по вопросам здравоохранения USAID Татьяна Растрыгина на пресс-брифинге в Киеве в среду.

Она подчеркнула, что целью второго этапа также будет внедрить и исследовать короткую программу CETA, рассчитанную всего на пару часов, чтобы помочь исполнителям проекта выявить потенциальных клиентов для долгосрочной программы CETA, длительность которой - от 5 до 12 недель.

Растрыгина пояснила, что по завершению первого этапа программы CETA, проведенного в Киевской, Запорожской, Харьковской областях, был обучен 31 консультант, которые сейчас предоставляют немедикализированную помощь ветеранам, членам их семей.

Тем временем руководитель Центра психического здоровья и психосоциального сопровождения Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Богданов представил результаты первого этапа программы, в которой приняли участие 302 человека.

По его словам, до участия в программе 99% опрошенных заявили, что имели симптомы посттравматического стресса, 90% - депрессии, а 20% - тревоги. 24,5% участников программы заявили, что иногда думали о самоубийстве, а 5% думали о том, чтобы уйти из жизни "значительное количество времени" и "почти всегда". Богданов добавил, что эти 5% получили медикаментозное лечение в рамках программы. Презентовав результаты программы, он отметил, что у ее участников существенно улучшились симптомы, позитивный эффект которых продолжался до полугода.

"Эти результаты являются очень однозначными, и позволяют нам убедительно утверждать, что именно эта программа привела к существенному улучшению симптомов людей, которые приняли участие в этой программе, и ее результат продолжался до полугода, что является очень хорошим показателем для этой программы. Теперь мы можем утверждать и предлагать эту программу дальше к внедрению в Украине… Это наши планы – научить больше консультантов CETA в Украине, чтобы эта помощь была более доступной", - сказал Богданов.

Он подчеркнул, что прежде всего в дальнейшем программа будет фокусироваться на ветеранах, поскольку эта группа больше всего нуждается в психологической помощи.

Теги: #usaid #донбасс
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