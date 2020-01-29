Зеленский призывает граждан обращаться в Офис противодействия рейдерству, как это сделал один из кинорежиссеров

Президент Украины Владимир Зеленский призывает граждан обращаться в Офис противодействия рейдерству, который окажет им необходимую помощь в решении их проблем.

"Вы слышали об Офисе противодействия рейдерству? Нет? Да? Как бы ни было – он работает и работает результативно! Предисловие. На проблему рейдерства граждане справедливо жаловались мне сразу после избрания президентом. Незаконное завладение имуществом происходило по всей стране. Поэтому одной из первоочередных задач я определил именно борьбу с рейдерством", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

Зеленский сообщил, что в конце 2019 года к нему обратился кинорежиссер Юрий Ляшенко, у которого рейдеры захватили жилье.

"Злоумышленников не остановили ни заслуги художника, ни его почтенный возраст. В 2009 году он хотел получить наследство – квартиры от умершей родственницы, поэтому обратился в соответствующие государственные органы. Между тем недвижимость захватили посторонние лица. Несмотря на победу потерпевшего в судебных процессах, нотариус отказался выполнять решение Верховного суда. Впоследствии Юрий Ляшенко узнал, что квартиры перерегистрированы на третьих лиц", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что, выслушав кинорежиссера, он в сопровождении адвокатов Ляшенко отправился в Офис противодействия рейдерству, где комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Украины Денис Малюська подписал соответствующий приказ.

"После того, как все необходимые документы были получены, лица, незаконно занимавшие квартиру кинорежиссера, покинули ее 30 декабря 2019 года. Юрий Ляшенко вернулся в свой дом", - подчеркнул он.

Зеленский призвал граждан, которые столкнулись с фактами рейдерства, обращаться за помощью в Офис противодействия рейдерству, который расположен в Киеве на ул. Сверстюка, 15.