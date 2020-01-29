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16:23 29.01.2020

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников

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Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно стартовала на орбиту с новой группой из 60 мини-спутников, предназначенных для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 09:06 по восточному времени США с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

С учетом вывода нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 240 космических аппаратов системы Starlink.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 используется в третий раз. Через 8 минут и 24 секунды после старта она должна будет в автоматическом режиме совершить мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. А примерно через 45 минут специальные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief попытаются "поймать" в надводные сети обе створки обтекателя головной части ракеты. В ходе всех прежних запусков это не удавалось.

Группа спутников Starlink будет выведена на орбиту высотой 290 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Это уже четвертый вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Первые 60 спутников были запущены в конце мая, а вторые - в ноябре прошлого года, третьи - в январе.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале прошлого года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

Теги: #ракета #спутники #falcon_9
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