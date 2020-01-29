"Мыстецький арсенал" будет просить власти страны посодействовать в погашении задолженности в 120 млн грн

Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мыстецький арсенал" (Киев) обратится к правительству и президенту Украины с просьбой рассмотреть вопрос его долговых обязательств в размере 120 млн грн и посодействовать его решению.

Согласно сообщению на сайте комплекса, Совет по вопросам развития "Мыстецького арсенала" также намерен обратиться к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства с просьбой возобновить прекращенное в 2020 году финансирование комплекса в рамках инвестиционного проекта.

Как заявляет глава Совета, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, пока комплексу не хватает средств на существование, о развитии не может быть речи.

Утвердить стратегию развития комплекса Совет по вопросам развития планирует в апреле этого года.

Как сообщалось, "Мыстецький арсенал" в 2018 году получил чистую прибыль в размере 617 тыс. грн, тогда как 2017 год завершил с 3,44 млн грн чистого убытка. Чистый доход составил 10 млн грн, что на 18,6% меньше, чем в 2017 году.

Текущие обязательства "Мыстецького арсенала" в 2018 году сократились в 1,6 раза – до 193,4 млн грн. При этом долгосрочные обязательства перед ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" на конец года составили 119,6 млн грн и должны были быть погашены в 2019 году, однако срок выплаты отсрочен до 2025 года.

"Мыстецький арсенал" с 2003 года является культурно-художественной учреждением. Общая площадь объекта составляет 60 кв. м, в настоящее время используется от 12 до 24 тыс. кв. м.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 января утвердил новый состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал". Совет утвержден в составе 16 чел., из них 11 – по согласию. Совет возглавил министр культуры, молодежи и спорта Бородянский, секретарем стал гендиректор "Мыстецького арсенала" Олеся Островская-Лютая.