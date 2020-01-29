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15:46 29.01.2020

Защита Порошенко подает иски о возмещении морального вреда в связи с бездеятельностью прокуроров и следователей

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Защита Порошенко подает иски о возмещении морального вреда в связи с бездеятельностью прокуроров и следователей

Защита пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко подает 14 исков о возмещении морального ущерба в связи с противоправной бездеятельностью прокуроров и следователей, о чем вынесены соответствующие определения суда.

В своем блоге, размещенном в интернет-издании "Украинская правда" в среду, адвокат Порошенко Игорь Головань напомнил, что Верховный суд Украины определил ответственность государства со взысканием материального ущерба за противоправную бездеятельность прокурора или следователя.

По словам адвоката, следственные судьи рассмотрели жалобы адвокатов Порошенко и вынесли 14 определений, установивших противоправную бездеятельность прокуроров и следователей.

"В связи с инспирированным, как мы знаем из опубликованных записей "Трубу прорвало", должностными лицами президентского офиса политическим преследованием Петра Порошенко, следственные судьи вынесли 14 определений относительно противоправной бездеятельности прокуроров и следователей", - написал адвокат.

В частности, как отметил Головань, 4 определения касаются прокуроров, 6 – следователей Государственного бюро расследвоаний,2 – должностных лиц Национального антикоррупционного бюро, 2 – следователей Национальной полиции.

"Поэтому подаем 14 исков о возмещении морального ущерба", - сообщил Головань.

При этом он добавил: "Это только начало".

Теги: #иски #гбр #порошенко #прокуратура #суд
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