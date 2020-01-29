Украина выступит в первом полуфинале "Евровидения-2020"

Украина выступит в первом полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение-2020", который состоится 12 мая в Роттердаме (Нидерланды), сообщает пресс-служба конкурса.

Представитель Украины, согласно результатам жеребьевки, будет выступать вместе с участниками от Северной Македонии, Беларуси, Литвы, Швеции, Словении, Австралии, Ирландии, России, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Румынии и Бельгии.

В то же время исполнители из Австрии, Молдовы, Польши, Сан-Марино, Сербии, Исландии, Чехии, Греции, Эстонии, Дании, Болгарии, Швейцарии, Финляндии, Армении, Латвии, Грузии, Португалии и Албании выступать во втором полуфинале.

Согласно правилам, сразу в финал попадают страны большой пятерки - Испания, Франция, Германия, Италия, Великобритания и страна-победительница "Евровидения-2019" - Нидерланды.

Отмечается, что в 2020 году полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а финал - 16 мая. Всего в "Евровидении-2020" примут участие представители 41 страны.

В финальной части украинского национального отбора на Евровидения-2020, который проводит НТКУ, в этом году участвуют 16 исполнителей и групп.