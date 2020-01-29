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14:47 29.01.2020

Представительство ООН в Украине презентовало план гуманитарной помощи Украине на $158 млн

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Представительство ООН в Украине представило план гуманитарного реагирования для Украины, в котором говорится о потребности $158 млн для финансирования гуманитарной работы в 2020 году.

"Я только что представила План гуманитарного реагирования для Украины, в котором отмечена потребность в $158 млн для поддержки гуманитарных операций в 2020 году", - сказала координатор системы ООН, координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани на пресс-брифинге в Киеве в среду.

Лубрани подчеркнула, что конфликт на востоке Украины продолжает быть очень активным, продолжаются обстрелы, и, несмотря на то, что в 2019 году было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения, 167 мирных граждан погибли или физически пострадали вследствие конфликта на Донбассе.

"План, который мы запустили сегодня, имеет целью помочь людям, которые наиболее пострадали, выжить с достоинством, ответить на их базовые потребности, обратиться к наиболее срочным областям. Это очень приоритетный план. Мы понимаем, что у нас не хватит ресурсов, чтобы помочь каждому. Поэтому план высоко приоритетный на наиболее уязвимых в наиболее пострадавших районах", - подчеркнула Лубрани.

Она пояснила, что работа по сбору средств проходит под эгидой ООН, организаций, связанных с ООН, международных организаций гуманитарной направленности и ряда национальных организаций. Кроме того, по словам Лубрани, финансовая поддержка будет направляться на разные области - от помощи в ремонте школ, инфраструктуры и до предоставления социальной и психологической помощи пострадавшим.

"План рассчитан на 2 млн человек, которые живут по обе стороны линии разграничения. Подавляющее большинство этих двух млн людей находятся в наиболее пострадавших областях – Донецкой и Луганской", - сообщила глава офиса по координации гуманитарных вопросов Аличе Секуи.

Она отметила, что план включает четыре цели. В частности, на предоставление оперативной гуманитарной помощи для спасения жизней запланировано потратить 84% запрашиваемой суммы. Среди других приоритетов – помощь в защите прав людей, поддержка правительства Украины в его усилиях по усилению гуманитарной помощи на подконтрольных ему территориях Донбасса и расширение доступа к нуждающимся людям.

Секуи добавила, что план включает работу 56 партнеров, а более половина сумм, запрашиваемых у доноров, будут направлены на работу негосударственных организаций, в том числе 24 украинские неправительственные организации принимают участие в реализации мероприятий за планом.

Теги: #гумпомощь #оон
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