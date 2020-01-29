Из-за распространения "уханьского" коронавируса в мире МИД рекомендует украинцам отслеживать официальную информацию из стран, куда они собираются ехать

Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения Украины рекомендуют украинцам, намеревающимся совершить путешествие за границу, отслеживать ситуацию в странах, куда планируются поездки, в связи с распространением нового типа коронавируса (т.н. уханьского коронавируса).

"Поскольку распространение вируса наблюдается и в других странах мира (помимо КНР – ИФ), МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют путешествия за границу, отслеживать сообщения и следовать рекомендациям официальных органов стран, в которые планируются поездки", - говорится в обновленных в среду рекомендациях украинского внешнеполитического ведомства.

Также в сообщении МИД добавилась обновленная информация касательно распространения вируса в Китае: "Кроме того, подтверждены случаи инфицирования этим опасным вирусом на территории практически всех китайских провинций, городов центрального подчинения, автономных районов и специальных автономных районов Гонконг и Макао".

Как сообщалось, 28 января МИД и Минздрава Украины рекомендовали украинцам воздержаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй и ее административный центр город Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса.

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения рекомендуют гражданам Украины временно воздержаться от поездок без крайней необходимости в провинцию Хубэй и г.Ухань, где есть наибольший риск заражения", - говорится в сообщении МИД Украины .

Гражданам Украины, которые планируют путешествие в Китай или сейчас находятся в стране, рекомендуют учитывать риски, связанные с распространением вируса, проявлять повышенную бдительность и уточнять актуальную эпидемическую ситуацию в регионе посещения. Кроме того, советуют принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу, избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещения рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное, не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний, тщательно мыть руки с применением средств гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед едой, пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе.