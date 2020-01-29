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13:00 29.01.2020

Правительство усиливает ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности - Гончарук

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Правительство усиливает ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности - Гончарук

Кабинет министров Украины усиливает ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале в среду.

"Правительство усиливает ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности. Теперь минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный – 8,5 тыс. грн", - сказано в сообщении.

По его словам, также значительно повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, "скорой" или аварийных служб - он составит от 3,4 тыс грн до 10,2 тыс грн.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которое привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями.

"До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц - от 34 до 170 грн. Такого "наказания" недостаточно для того, чтобы мотивировать к выполнению безопасности правил", - подчеркнул премьер.

Среди прочего, по словам Гончарука, правительство прорабатывает вопрос о законодательном урегулировании обязательности выделения средств в государственном и местных бюджетах на целевые меры противопожарной безопасности, направленные на то, чтобы снизить риск пожаров в общественных и административных зданиях учреждений образования и здравоохранения.

Теги: #пожарная_безопасность #гончарук #кабмин
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