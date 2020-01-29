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12:42 29.01.2020

Кабмин разрешил использовать электронные водительские права в поездах и на внутренних авиарейсах

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Кабмин разрешил использовать электронные водительские права в поездах и на внутренних авиарейсах

Кабинет министров Украины разрешил использовать электронные водительские права для удостоверения личности в поездах, а также на внутренних авиарейсах, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня на заседании правительство поддержало внедрение эксперимента. Во время путешествия поездом, а также в аэропортах при регистрации и оформлении багажа на внутренних авиарейсах для удостоверения личности пассажира можно будет использовать электронное удостоверение водителя через приложение "Дия", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в конце ноября 2019 года запустил реализацию экспериментального проекта электронного удостоверения водителя (е-удостоверение) и свидетельства о регистрации транспортного средства (е-свидетельство), которые могут предъявляться полицейским вместо водительских прав и техпаспорта на бланках.

Теги: #документы #права #кабмин
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