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12:38 29.01.2020

РФ при аннексии Крыма использовала "живые щиты", "зеленых человечков" и вероломство, совершив военные преступления – исследование

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РФ при аннексии Крыма использовала "живые щиты", "зеленых человечков" и вероломство, совершив военные преступления – исследование

Российская Федерация во время незаконной аннексии Крыма в 2014 году совершила военные преступления и нарушила международное право, используя "живые щиты", "зеленых человечков" и вероломство, отмечается в выводах проведенного представительством президента Украины в Крыму и правозащитниками исследования под названием "Оккупация Крыма: Без знаков, без имени, прячась за спинами гражданских".

"Во-первых, мы анализировали вопрос использования "живых щитов" при окружении, блокировании и захвате воинских частей Вооруженных сил Украины, административных зданий. Использование "живых щитов" еще не стояло в практике Международного уголовного суда. Такие факты, конечно, уже были, но "живые щиты" в основном использовались организованными вооруженными группами, а не государствами. РФ использовала именно такой запрещенный метод ведения войны", - сказал на пресс-конференции в среду в Киеве постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

Он указал, что ключевым в этом является субъективное намерение достичь военного преимущества, использовать гражданских лиц для этого и чтобы избежать применения силы со стороны украинских военных.

Вторым главным преступлением при аннексии Крыма Кориневич назвал использование "зеленых человечков" – военных в форме без знаков различия. "Да, такие случаи были в мировой истории, но снова-таки это не было со стороны государств. Для международного права вообще никогда не стоял такой вопрос, должны ли Вооруженные силы государства иметь соответствующие знаки отличия, и это является нарушением международного права", - пояснил он.

Постпред Зеленского в Крыму отметил, что третьим основным преступлением со стороны РФ было осуществление вероломства, незаконного использования эмблем, униформы Военно-морских сил Украины и украинской милиции при блокировании и захвате объектов на полуострове в 2014 году.

Адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко рассказал, что в исследовании были использованы материалы мониторинговых визитов правозащитников, опрашивались очевидцы, в том числе, из числа внутренне перемещенных лиц, которые были свидетелями блокирования, захватов украинских военных объектов в Крыму, использования униформы правоохранительные органов Украины российскими военными. Также были использованы видеоматериалы, которых нет в публичном доступе, и они пока являются закрытыми в интересах следствия.

Прокурор АРК Игорь Поночевный отметил, что данное исследование во многом помогает правоохранителям понять целостную картину того, что происходило в начале 2014 года в Крыму. "Надеюсь, что результаты этого исследования лягут в основу тех обвинений, которые будут выдвинуты и представителям государства-оккупанта, и представителям оккупационной администрации в Крыму", - подчеркнул он.

Юрист Регионального центра по правам человека Виталий Набухотный указал, что кейс по оккупации Крыма является первым с момента создания ООН, когда "одно государство открыто признает, что захватило территорию другого государства".

"И возникает много сложностей, потому что многие нормы международного права получают свое первое применение именно в связи с крымской ситуацией", - отметил.

По его словам, данное исследование является основой сообщения, которые было направлено в Международный уголовный суд в феврале 2019 года, и касалось вопроса использования гражданского населения при блокировании и штурме военных баз ВСУ в Крыму.

Теги: #крым #рф #исследование #анексия
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