Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая, а с 3 февраля приостанавливает авиасообщение с КНР

Казахстан приостановил выдачу виз гражданам КНР из-за распространения коронавируса в Китае, сообщила пресс-служба казахстанского правительства в среду.

"Межведомственной комиссией при правительстве Казахстана принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"Приостановлена выдача виз гражданам КНР", - отмечается в документе.

Кроме того, "с 3 февраля 2020 г. приостанавливается регулярное воздушное сообщение между РК и КНР".

По данным пресс-службы, с 29 января 2020 года приостановлены пассажирские автобусные перевозки между Казахстаном и КНР, с 1 февраля приостанавливается движение пассажирских поездов между Казахстаном и КНР.