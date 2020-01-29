Больше всего развитию Украины мешают коррупция и война на Донбассе – соцопрос

Коррупцию и войну на Донбассе граждане Украины считают главными проблемами, которые мешают развитию страны.

Таковы результаты исследования, проведенного фондом Демократические инициативы им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года, обнародованные на пресс-конференции в среду в Киеве.

Так, 69% респондентов считают, что больше всего мешает развитию Украины коррупция, 68,9% - война на Донбассе (опрошенным предлагалось выбрать не больше трех вариантов ответов).

Кроме того, 30,7% опрошенных назвали одной из главных проблем засилье олигархов в экономике, 25% - отсутствие профессионалов во власти, 24,8% - миграцию и выезд трудоспособного населения из страны, 17,3% - популизм политиков, 12,2% - пассивность граждан, 11,6% - отсутствие весомых инвестиций в экономику, 8,8% - внешнее управление, 7,2% - разрыв отношений с Россией, ориентация на Запад.

1,5% респондентов назвали другой вариант, и такое же количество опрошенных затруднилось ответить на поставленный вопрос.

Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.