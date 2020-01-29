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11:41 29.01.2020

СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию так называемого "экс-министра угольной промышленности ДНР"

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СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию так называемого "экс-министра угольной промышленности ДНР"

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших "министров угольной промышленности террористической организации ДНР", сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания "правительства ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства". Он, в частности, осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после отстранения от должности злоумышленник начал в "ДНР" свой бизнеси размышлял о возвращении на подконтрольную украинской власти территорию.

Так, сразу после вывода из так называемой "ДНР" мужчина официально оформил соответствующее заявление в СБУ, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти".

"Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донецкой области. "Экс-министр" также показал причастность госслужащих РФ, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой области как "советники", в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики", - добавили в ведомстве.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Теги: #ордло #сбу #контрразведка #чиновник
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