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11:36 29.01.2020

Мэр Днепра предлагает на один день приостановить платежи в ПриватБанке, чтобы обратить внимание на проблемы в связи с пикетами

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Мэр Днепра предлагает на один день приостановить платежи в ПриватБанке, чтобы обратить внимание на проблемы в связи с пикетами

Мэр Днепра Борис Филатов предлагает на один день приостановить платежи в государственном ПриватБанке, чтобы обратить внимание властей на проблемы банка из-за пикетов работников Никопольского завода ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.).

"Например, я бы приостановил по банку платежи. Всего на один день. Или перевел его на сокращенный рабочий день. Потому что у сотрудников болят уши. И поверьте, что все великие "зеленые" начальники в этой стране, которые делают вид, что не замечают проблемы с ПриватБанком, лично бы приехали разгонять это безобразие", - написал Филатов в Facebook.

"У меня вообще очень много разных идей. Но для этого в государственном Приватбанке должен быть не такой трусливый и хитросделанный менеджмент, который пытается воевать с бывшими собственниками чужими руками. Например, руками мэрии", - добавил он.

По словам Филатова, жители Днепра ненавидят тех, кто организовал эти пикеты. "А кукловодам, которые организовали этот парад…, я хочу сказать лишь одно. Вас до этого и так в городе не сильно любили. А сейчас ненавидят", - отметил он.

Как сообщалось, ПриватБанк в среду выплатил НЗФ 21,8 млн грн, выполнив решение Хозяйственного суда Киева от 17 декабря 2019 года. В то же время банк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета очередной попыткой давления на банк.

До национализации ПриватБанка НЗФ выступил поручителем по кредиту рефинансирования, который Национальный банк Украины (НБУ) выдал ПриватБанку. В мае 2018 года НБУ подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее НЗФ. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования.

Хозсуд Днепропетровской области 28 августа 2019 года утвердил мировое соглашение между НБУ и НЗФ, инициатором которого выступил последний. Согласно мировому соглашению, НЗФ обязался погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое НБУ обращал взыскание в этом процессе. Погасить всю сумму обязательств в размере 21 млн грн по соглашению предприятие имело возможность в течение 12 месяцев равными частями без комиссии. Вместе с тем уже 6 сентября 2019 года завод досрочно выполнил обязательства перед НБУ по мировому соглашению.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года работники НЗФ начали пикетировать главный офис ПриватБанка в Днепре, а в ноябре-декабре прошлого года принимали участие в митингах под стенами НБУ в Киеве.

Совладельцами НЗФ являются экс-акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,746 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.

Теги: #днепр #нзф #пикетчики #приватбанк #филатов
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