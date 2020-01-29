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11:32 29.01.2020

Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Баварии

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Три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Баварии, сообщила газета Abendzeitung со ссылкой на представителя местного министерства здравоохранения.

О заражении стало известно накануне вечером, все трое - коллеги мужчины, у которого ранее был подтвержден коронавирус. Таким образом, пока подтвержденных случаев в ФРГ насчитывается четыре. В настоящий момент пациенты изолированы в клинике в Мюнхене.

"Было решено, что и три новых пациента будут направлены в стационар мюнхенской клиники Швабинг, там их изолировали, они находятся под врачебным наблюдением", - сообщил представитель министерства, его цитирует газета.

Заболевшие являются сотрудниками компании по поставке автомобильных запчастей Webasto. Руководство компании приняло решение временно закрыть офис, в котором они работали. Компания имеет более 50 филиалов, в том числе в Китае - 12, один из них находится в городе Ухань, откуда началось распространение вируса.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано 5999 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32% (1459). Летальность составляет 2,2% (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежено 65 тыс. 537 контактных лиц (17 тыс. 704 - за последние сутки), 59 тыс. 990 находятся под наблюдением.

Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

Теги: #коронавирус #германия
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