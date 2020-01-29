Германия передала украинским пограничникам оснащение для Центра проверки документов

Во вторник, 28 января, в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) состоялась Официальная церемония передачи Госпогранслужбе Украины оборудования для углубленного изучения документов от Федеральной полиции Германии.

"Международную помощь на почти 140 тыс. евро получена в рамках двустороннего сотрудничества пограничных ведомств Украины и Германии. В частности, Федеральная полиция Германии передала Государственной пограничной службе Украины видеоспектральные компараторы, микроскопы, компьютерную технику и другие приборы, которые будут использоваться в Главном экспертно-криминалистическом центре ведомства для изучения паспортных документов и выявления разного рода подделок", - сообщает пресс-служба украинского погранведомства в среду.

В информации отмечается, что благодаря полученному оборудованию пограничники завершили первый этап технического оснащения Главного экспертно-криминалистического центра Госпогранслужбы приборами экспертного уровня для проведения проверки документов. Это позволит в дальнейшем создать на базе этого центра Национальный контактный пункт проверки подлинности паспортных документов и будет способствовать его интеграции в систему экспертных служб пограничных органов европейских государств.

Офицер связи Федеральной полиции Германии Франц Вебер сказал: "Хотел бы отметить, что по сравнению с прошлыми годами наше сотрудничество приобретает несколько иной стиль. Для меня важно, чтобы у пограничников оставалось то, с чем бы они могли работать и что использовали бы каждый день".