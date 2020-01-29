События

11:11 29.01.2020

США эвакуировали около 200 американцев из Уханя в Анкоридж на Аляске

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Самолет примерно с 200 гражданами США, эвакуированными из-за угрозы коронавируса из китайского Уханя, прибыл в город Анкоридж на Аляске, сообщила газета Anchorage Daily News со ссылкой на представителя департамента здравоохранения штата.

Самолет авиакомпании Kalitta Air приземлился в городском аэропорту в 21:30 вторника по местному времени (9:30 среды мск).

Зону вокруг приземлившегося самолета изолировали. Все вернувшиеся в США американцы пройдут медицинскую проверку на предмет вероятного наличия коронавируса, отмечает издание.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Белый дом рассматривает возможность приостановки всех полетов из Китая в США и обратно из-за нового типа коронавируса. Однако высокопоставленный чиновник администрации США в интервью CNN опроверг подобные сообщения.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли.

Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

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Интерфакс-Украина
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