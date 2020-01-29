События

11:10 29.01.2020

Таджикистан и Узбекистан обсуждают строительство в Таджикистане 2 ГЭС стоимостью $552 млн

2 мин читать

Рабочие группы Таджикистана и Узбекистана в Ташкенте обсуждают проект совместного строительства двух ГЭС на таджикской территории, стоимость которого оценивается в $552 млн, сообщили официальные таджикские СМИ в среду со ссылкой на министерство энергетики и водных ресурсов республики.

"Проект строительства двух гидроэлектростанций оценивается в $552 млн. Планируется, что ГЭС будут вырабатывать для нужд Узбекистана до 1,4 млрд кВт.ч энергии. На первом этапе планируется построить Яванскую ГЭС с расчетной мощностью 140 МВт и выработкой электроэнергии 700-800 млн кВт.ч. Стоимость первого этапа строительства - $282 млн. На втором этапе начнется строительство ГЭС на реке Фандарья с расчетной мощностью 135 МВт и выработкой электроэнергии 500-600 млн кВт.ч. Строительство второй ГЭС обойдется в $270 млн", - говорится в сообщении.

Делегацию Таджикистана на переговорах возглавляет замминистра энергетики и водных ресурсов Джамшед Шоимзода. Узбекистан представляет первый замминистра энергетики республики Джурабек Мирзамахмудов.

"Стороны обсудили порядок и условия долевого участия в строительстве и эксплуатации ГЭС, переговоры будут продолжены", - говорится в сообщении.

О совместном строительстве гидроэлектростанций на территории Таджикистана мощностью 320 МВт впервые говорилось в совместном заявлении глав двух государств по итогам официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан в августе 2018 года.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, в Узбекистан в 2019 году таджикские энергетики поставили 1,43 млрд кВт.ч.

В целом электростанции, работающие в Таджикистане, в 2019 году увеличили производство электроэнергии на 4,7% относительно предыдущего года - до 20 млрд 676,2 млн кВт.ч. Объем экспортированной за прошлый год электроэнергии составил 2 млрд 888 млн кВ.ч (рост на 20% - ИФ).

В энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью 12,4 ГВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций - 10,6 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий.

Как заявлял ранее министр энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев, согласно прогнозам, объем потребления электроэнергии в республике будет расти на 6-7% в год и к 2030 году превысит 112 млрд кВт.ч ежегодно, что потребует наличия более 31 ГВт генерирующих мощностей. Для покрытия этого дефицита планируется привлечь инвестиции в объеме $35 млрд в строительство новых генерирующих мощностей.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: герои Крут, как и сегодняшние защитники Украины на Донбассе, служат примером для будущих поколений

МАУ выполнит два рейса для эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса

Число заболевших новым коронавирусом в КНР достигло почти 6 тыс. человек - власти

Высокий представитель ЕС Боррелль намерен посетить Донбасс

Во Франции зафиксировали четвертый случай заражения коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

Сервис быстрой доставки Glovo запущен в Ивано-Франковске

Германия передала украинским пограничникам оснащение для Центра проверки документов

США эвакуировали около 200 американцев из Уханя в Анкоридж на Аляске

British Airways прекращает на время полеты в Пекин и Шанхай

Зеленский: герои Крут, как и сегодняшние защитники Украины на Донбассе, служат примером для будущих поколений

МАУ выполнит два рейса для эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса

Власти Киева готовятся к сильным и продолжительным осадкам со среды

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения общественного порядка депутатом Верховной Рады VIII созыва

В большинстве областей Украины в четверг ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Министр торговли США отложил поездку в Китай из-за эпидемии нового коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА