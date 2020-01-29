Таджикистан и Узбекистан обсуждают строительство в Таджикистане 2 ГЭС стоимостью $552 млн

Рабочие группы Таджикистана и Узбекистана в Ташкенте обсуждают проект совместного строительства двух ГЭС на таджикской территории, стоимость которого оценивается в $552 млн, сообщили официальные таджикские СМИ в среду со ссылкой на министерство энергетики и водных ресурсов республики.

"Проект строительства двух гидроэлектростанций оценивается в $552 млн. Планируется, что ГЭС будут вырабатывать для нужд Узбекистана до 1,4 млрд кВт.ч энергии. На первом этапе планируется построить Яванскую ГЭС с расчетной мощностью 140 МВт и выработкой электроэнергии 700-800 млн кВт.ч. Стоимость первого этапа строительства - $282 млн. На втором этапе начнется строительство ГЭС на реке Фандарья с расчетной мощностью 135 МВт и выработкой электроэнергии 500-600 млн кВт.ч. Строительство второй ГЭС обойдется в $270 млн", - говорится в сообщении.

Делегацию Таджикистана на переговорах возглавляет замминистра энергетики и водных ресурсов Джамшед Шоимзода. Узбекистан представляет первый замминистра энергетики республики Джурабек Мирзамахмудов.

"Стороны обсудили порядок и условия долевого участия в строительстве и эксплуатации ГЭС, переговоры будут продолжены", - говорится в сообщении.

О совместном строительстве гидроэлектростанций на территории Таджикистана мощностью 320 МВт впервые говорилось в совместном заявлении глав двух государств по итогам официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан в августе 2018 года.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, в Узбекистан в 2019 году таджикские энергетики поставили 1,43 млрд кВт.ч.

В целом электростанции, работающие в Таджикистане, в 2019 году увеличили производство электроэнергии на 4,7% относительно предыдущего года - до 20 млрд 676,2 млн кВт.ч. Объем экспортированной за прошлый год электроэнергии составил 2 млрд 888 млн кВ.ч (рост на 20% - ИФ).

В энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью 12,4 ГВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций - 10,6 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий.

Как заявлял ранее министр энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев, согласно прогнозам, объем потребления электроэнергии в республике будет расти на 6-7% в год и к 2030 году превысит 112 млрд кВт.ч ежегодно, что потребует наличия более 31 ГВт генерирующих мощностей. Для покрытия этого дефицита планируется привлечь инвестиции в объеме $35 млрд в строительство новых генерирующих мощностей.