МАУ выполнит два рейса для эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из китайского города Саньи для эвакуации украинских туристов в связи с коронавирусом, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МАУ.

Как сообщалось, туроператор Join UP! объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.

По состоянию на утро среды число заболевших новым типом пневмонии увеличилось на более чем 1,5 тыс. человек, жертвами коронавируса стали более 130 человек, сообщается на сайте онлайн-мониторинга ситуации с "уханьским" коронавирусом gisanddata.maps.arcgis.com.

Помимо Китая растет количество заразившихся коронавирусом в других странах мира. Так, согласно онлайн-мониторингу, 14 человек заболели в Таиланде, по 7 человек в Японии, Малайзии и Сингапуре; по 5 - в Австралии и США; по 4 человека – во Франции, Германии и Южной Кореи; по 2 – в Канаде и Вьетнаме; по 1 – в Камбодже, Непале и Шри-Ланке.