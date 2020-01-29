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10:20 29.01.2020

МАУ выполнит два рейса для эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса

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МАУ выполнит два рейса для эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из китайского города Саньи для эвакуации украинских туристов в связи с коронавирусом, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МАУ.

Как сообщалось, туроператор Join UP! объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.

По состоянию на утро среды число заболевших новым типом пневмонии увеличилось на более чем 1,5 тыс. человек, жертвами коронавируса стали более 130 человек, сообщается на сайте онлайн-мониторинга ситуации с "уханьским" коронавирусом gisanddata.maps.arcgis.com.

Помимо Китая растет количество заразившихся коронавирусом в других странах мира. Так, согласно онлайн-мониторингу, 14 человек заболели в Таиланде, по 7 человек в Японии, Малайзии и Сингапуре; по 5 - в Австралии и США; по 4 человека – во Франции, Германии и Южной Кореи; по 2 – в Канаде и Вьетнаме; по 1 – в Камбодже, Непале и Шри-Ланке.

Теги: #мау #коронавирус #китай
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