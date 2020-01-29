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10:08 29.01.2020

Власти Киева готовятся к сильным и продолжительным осадкам со среды

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Власти Киева готовятся к сильным и продолжительным осадкам со среды

КК "Киевавтодор" готова к осадкам, которые синоптики прогнозируют от среды до конца недели, говорится в сообщении коммунальной корпорации, обнародованной пресс-службой КГГА во вторник вечером.

Согласно сообщению, к снегу готовы 418 единиц спецтехники.

Так, в среду, 29 января, в столице прогнозируют сильные осадки. Дождь с переходом в мокрый снег, усилится ветер. Температура до +1°C. Ночью -1°C.

В четверг ожидается мокрый снег, возможно образование гололеда.

"Дорожники будут обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами. Водителей призывают быть осторожными на дорогах", - говорится в сообщении.

Кроме того для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", - предупреждают в КГГА.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА также напоминает жителям города о необходимости быть осмотрительными и осторожными.

Теги: #киев #осадки #погода
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