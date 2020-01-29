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08:47 29.01.2020

В большинстве областей Украины в четверг ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

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В большинстве областей Украины в четверг ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В среду в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, умеренный снег 29 января, и днем 31 января значительный снег, метели (в Закарпатье значений дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица. В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица….29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м / с. По Киеву и Киевской области утром 29 января туман, видимость 200-500 м.", - говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства в среду утром.

Как отметили в ГСЧС, осложнение погодных условий отвечает и уровню опасности, и может вызвать нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Карпатах возможно нарушения, местами прекращения движения транспорта на дорогах.

Теги: #гсчс #погода #украина
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