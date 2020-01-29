События

07:15 29.01.2020

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве – штаб ООС

1 мин читать
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Лебединское, Березовое, Васильевка, Новолуганское, Орехово, Новотошковское, Троицкое.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:33 29.01.2020
Во Львове на дорогу упали две электроопоры, никто не пострадал

Во Львове на дорогу упали две электроопоры, никто не пострадал

23:12 28.01.2020
В Харькове планируется открыть почетное консульство Латвии

В Харькове планируется открыть почетное консульство Латвии

20:58 28.01.2020
Парламент Украины должен создать фундамент для выполнения Минских соглашений

Парламент Украины должен создать фундамент для выполнения Минских соглашений

19:35 28.01.2020
Около 10 тыс. украинцев сейчас находятся в Китае и пока никаких проблем у них нет

Около 10 тыс. украинцев сейчас находятся в Китае и пока никаких проблем у них нет

19:01 28.01.2020
Двое бойцов ВСУ ранены вследствие подрыва во вторник на неустановленном взрывном устройстве на Донбассе

Двое бойцов ВСУ ранены вследствие подрыва во вторник на неустановленном взрывном устройстве на Донбассе

18:40 28.01.2020
ЕС выделит Украине €26 млн на поддержку развития сельского хозяйства и малого фермерства – в Брюсселе подписано соглашение

ЕС выделит Украине €26 млн на поддержку развития сельского хозяйства и малого фермерства – в Брюсселе подписано соглашение

18:34 28.01.2020
Украина принадлежит Европе - Домбровскис

Украина принадлежит Европе - Домбровскис

18:25 28.01.2020
Украина выступает за обновление положений торговой части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС – Гончарук

Украина выступает за обновление положений торговой части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС – Гончарук

11:55 28.01.2020
Албания заверяет, что достижение устойчивого перемирия на Донбассе будет номером один на повестке дня ее председательства в ОБСЕ

Албания заверяет, что достижение устойчивого перемирия на Донбассе будет номером один на повестке дня ее председательства в ОБСЕ

11:16 28.01.2020
Боевики в районе Лебединского применили запрещенные минометы калибра 82 мм

Боевики в районе Лебединского применили запрещенные минометы калибра 82 мм

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Высокий представитель ЕС Боррелль намерен посетить Донбасс

Во Франции зафиксировали четвертый случай заражения коронавирусом

Около 10 тыс. украинцев сейчас находятся в Китае и пока никаких проблем у них нет

Суд избрал меру пресечения экстрадированному из Грузии бывшему замминистра энергетики и угольной промышленности времен Януковича - САП

Двое бойцов ВСУ ранены вследствие подрыва во вторник на неустановленном взрывном устройстве на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр торговли США отложил поездку в Китай из-за эпидемии нового коронавируса

Белый дом опровергает информацию о том, что просил приостановить полеты между США и КНР из-за коронавируса

Начальник сектора криминальной полиции Житомирщины уличен в коррупции - СБУ

Число военнослужащих США, пострадавших от иранских ударов по базам в Ираке, выросло до 50

Число заболевших новым коронавирусом в КНР достигло почти 6 тыс. человек - власти

Курц призывает Палестину и Израиль к переговорам на основе "сделки века", предложенной США

США готовы заключить соглашение о свободной торговле с Палестиной – план

На Кубе почувствовали мощное землетрясение, данных о жертвах нет

Аббас заявил, что план Трампа "не пройдет"

Трамп представил концептуальную карту с территорией "будущего государства Палестина"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА