Белый дом опровергает информацию о том, что просил приостановить полеты между США и КНР из-за коронавируса

Высокопоставленный чиновник администрации США в интервью CNN опроверг сообщения о том, что Белый дом просил американские авиакомпании приостановить полеты между США и Китаем, чтобы помочь сдержать распространение коронавируса.

"Белый дом не звонил авиакомпаниям и не просил о приостановке полетов между США и Китаем", - сказал чиновник.

Источник в Белом доме охарактеризовал отношение к коронавирусу как "чувство срочности, а не паники".

"Все правительство США работает над этим", - заявил он.

"Как и в случае любых межведомственных усилий такого масштаба, Совет национальной безопасности тесно сотрудничает со всем правительством для обеспечения скоординированных и объединенных усилий", - добавил чиновник.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Белый дом рассматривает возможность приостановки всех полетов из Китая в США и обратно из-за нового типа коронавируса.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Малайзии, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.