На Кубе почувствовали мощное землетрясение, данных о жертвах нет
Жители как восточных, так и западных районов Кубы ощутили произошедшее ранее во вторник сильное землетрясение, сообщает работающая из США для Кубы "Радио Марти".
Латиноамериканские СМИ при этом пока не сообщают о серьезных разрушениях или о жертвах.
При этом они предупреждают об угрозе формирования цунами, касающейся Кубы, Ямайки, Гондураса, Мексики, Каймановых островов, Белиза.
В Карибском море между Кубой и Ямайкой зафиксировано мощное землетрясение, сообщает во вторник Геологическая служба США.
По ее оценке, магнитуда землетрясения составила 7,7. Изначально она оценивалась в 7,3.
Эпицентр подземных толчков располагался в 117 км к северо-западу от города Лусеа (Ямайка).