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23:32 28.01.2020

На Кубе почувствовали мощное землетрясение, данных о жертвах нет

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На Кубе почувствовали мощное землетрясение, данных о жертвах нет

Жители как восточных, так и западных районов Кубы ощутили произошедшее ранее во вторник сильное землетрясение, сообщает работающая из США для Кубы "Радио Марти".

Латиноамериканские СМИ при этом пока не сообщают о серьезных разрушениях или о жертвах.

При этом они предупреждают об угрозе формирования цунами, касающейся Кубы, Ямайки, Гондураса, Мексики, Каймановых островов, Белиза.

В Карибском море между Кубой и Ямайкой зафиксировано мощное землетрясение, сообщает во вторник Геологическая служба США.

По ее оценке, магнитуда землетрясения составила 7,7. Изначально она оценивалась в 7,3.

Эпицентр подземных толчков располагался в 117 км к северо-западу от города Лусеа (Ямайка).

Теги: #жители #землетрясение #куба
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